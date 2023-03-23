Масвидаль: считаю, что как боец Усман намного лучше Эдвардса
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Американский боец смешанных единоборств Хорхе Масвидаль высказался по поводу поединка между Леоном Эдвардсом и Камару Усманом.
«Эдвардс и Усман показали скучный бой. Я не увидел, чтобы Камару газовал так же, как обычно. Он рановато принял этот поединок. Я всегда считал, что если бойца нокаутировали, ему нужно восстановить мозг и уверенность в себе, прежде чем возвращаться.
Потому что иначе выйдешь, получишь удар и будешь опасаться, что сейчас упадёшь в нокдаун, будешь сомневаться в себе. Поэтому я думаю, что Камару слишком рано подписался на этот бой.
Считаю, что как боец он намного лучше Леона во многих аспектах, но Леон, похоже, смог прочитать его», — сказал Масвидаль на подкасте у Джо Рогана.
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