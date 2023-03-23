Россиянка Наталия Сычугова вышла в финал чемпионата мира по боксу — 2023

Россиянка Наталия Сычугова, выступающая в весовой категории до 63 кг, пробилась в финал чемпионата мира по боксу. Соревнования проходят в Нью-Дели (Индия). Соперницей Сычуговой в полуфинале была представительница Колумбии Габриэла Камило. Бой прошёл всю дистанцию в три раунда. Судьи решением отдали победу россиянке.

Сегодня, 23 марта, поединки проведут ещё две россиянки. За право выйти в финал поборются Анастасия Демурчян, выступающая в весовой категории до 70 кг, и Диана Пятак, выступающая в весовой категории до 81 кг. Соперницей Демурчян будет китаянка Пань Чжоу, а Пятак сразится с Хадиджей Марди из Марокко.

Женский чемпионат мира проходит с 15 по 31 марта в Нью-Дели (Индия). Национальная команда России принимает участие в соревнованиях с национальной символикой. Мужской чемпионат мира состоится с 1 по 14 мая в Ташкенте (Узбекистан).