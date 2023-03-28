«Может, он обкурился?» Джонсон ответил на слова Дацика

Американский боец Кевин Джонсон отреагировал на слова своего будущего соперника Вячеслава Дацика о том, что россиянин его нокаутирует.

«Дацик обещает устроить нокаут? Может, он чего-то обкурился? Похоже, что так. У него такое состояние, ну, вы понимаете. Мы говорим не про табак», – сказал Джонсон на пресс-конференции.

Напомним, на прошедших выходных Дацик проводил поединок с бразильцем Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом. Бой завершился уже на старте первого раунда. Соперники сошлись в клинче, на выходе из которого Дацик поймал соперника правым боковым, отправив его на пол. Подняться бразилец не смог.