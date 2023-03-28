Дацик поделился ожиданиями от предстоящего поединка с Джонсоном

Звёздный российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик поделился ожиданиями от поединка с американцем Кевином Джонсоном.

«У нас на любую дискотеку в деревне зайдите, там не спрашивают, чемпион ты или нет. Просто бьют по лицу долго и упорно, пока оно не сравняется с пахотой. Вот как-то так мы и будем решать вопросы», — сказал Дацик на пресс-конференции.

Напомним, на прошедших выходных Дацик проводил поединок с бразильцем Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом. Бой завершился уже на старте первого раунда. Соперники сошлись в клинче, на выходе из которого Дацик поймал соперника правым боковым, отправив его на пол. Подняться бразилец не смог.