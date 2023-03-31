Ломаченко: буду честен — это мой последний шанс стать абсолютным чемпионом мира
Поделиться
Известный украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко поделился ожиданиями от поединка с абсолютным чемпионом мира в лёгком весе, непобеждённым американцем Дэвином Хэйни.
«Я говорил, что четыре пояса — моя мотивация. А сейчас моя мотивация — этот последний шанс стать абсолютным чемпионом мира. Все знают, что если я проиграю этот бой, то Хэйни уйдёт в следующую весовую категорию. Он слишком большой, и он сам говорил. И все пояса станут вакантными. Не знаю, когда это может случиться в следующий раз. Кто будет следующий, если выиграю? У меня нет имени. Сейчас у меня только Хэйни», — сказал Ломаченко на пресс-конференции.
Поединок Дэвина Хэйни с Василием Ломаченко пройдёт 20 мая в Лас-Вегасе.
Материалы по теме
Комментарии
- 31 марта 2023
-
19:52
-
19:40
-
19:04
-
18:39
-
18:15
-
17:41
-
17:26
-
16:50
-
16:05
-
15:34
-
15:30
-
15:15
-
15:02
-
15:00
-
14:45
-
14:31
-
13:57
-
13:25
-
12:57
-
12:40
-
12:35
-
12:29
-
12:24
-
11:53
-
11:52
-
11:34
-
10:52
-
09:55
-
09:36
-
09:28
-
08:00
-
01:01
-
00:41
-
00:02
- 30 марта 2023
-
23:45
Партнерский контент