Промоутер Усика: если Джошуа проиграет Франклину, то это хороший момент для остановки

Александр Красюк, промоутер украинского непобеждённого боксёра Александра Усика, высказался о предстоящем поединке Энтони Джошуа с Джермейном Франклином.

«Если Джошуа проиграет этому сопернику, то, значит, у него не осталось бензина, чтобы двигаться дальше. Это будет хороший момент, чтобы остановиться. Он не станет плохим бойцом от этого, просто, возможно, так будет лучше.

В целом это отличный бой, так как Эй Джей вернётся после поражения. Ему нужно восстановиться физически и психологически. В плане физики это не проблема, ведь он профессионал. У него больше психологического урона после двух поражений подряд. Если он пройдёт это, то вернётся в элиту», — приводит слова Красюка TalkSport.

Поединок Энтони Джошуа с Джермейном Франклином состоится 1 апреля.