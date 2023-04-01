Промоутер Усика: если Джошуа проиграет Франклину, то это хороший момент для остановки

Александр Красюк, промоутер украинского непобеждённого боксёра Александра Усика, высказался о предстоящем поединке Энтони Джошуа с Джермейном Франклином.
«Если Джошуа проиграет этому сопернику, то, значит, у него не осталось бензина, чтобы двигаться дальше. Это будет хороший момент, чтобы остановиться. Он не станет плохим бойцом от этого, просто, возможно, так будет лучше.
В целом это отличный бой, так как Эй Джей вернётся после поражения. Ему нужно восстановиться физически и психологически. В плане физики это не проблема, ведь он профессионал. У него больше психологического урона после двух поражений подряд. Если он пройдёт это, то вернётся в элиту», — приводит слова Красюка TalkSport.
Поединок Энтони Джошуа с Джермейном Франклином состоится 1 апреля.
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