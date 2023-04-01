Стал известен гонорар Энтони Джошуа за бой с Франклином

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO), готовящийся провести поединок сегодня, 1 апреля, в Лондоне, может получить за выступление до £ 10 млн (€ 11,4 млн), сообщает издание Mirror.

Гонорар его соперника, американца Джермейна Франклина (21-1, 14 KO), также не является фиксированным и составит до £ 1 млн (€ 1,14 млн). Выплаты же будут зависеть от отклика аудитории на шоу – продажи билетов и числа трансляций.

Напомним, выступление станет для 33-летнего Джошуа первым с августа 2022 года, когда он повторно уступил действующему обладателю титулов WBA Super, IBF и WBO, украинцу Александру Усику. Франклин в ноябре проиграл судейским решением британскому экс-претенденту Диллиану Уайту.