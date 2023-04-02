«Я разочарован». Джошуа — о победе над Франклином решением судей

Британский боксёр, бывший чемпион мира в супертяжёлом весе Энтони Джошуа признался, что остался недоволен своей победой над Джермейном Франклином.

В рамках боксёрского вечера в Лондоне Джошуа провёл поединок с американцем Джермейном Франклином и одержал победу единогласным решением судей (118-111, 117-111, 117-111).

«Я разочарован. Фанаты должны знать, что я здесь, а этот бой не будут вспоминать. Почему я разочарован? Потому что не победил нокаутом. Людям надоело смотреть 12-раундовые бои. Это раздражает», — сказал Джошуа после боя.

В предыдущих двух поединках Энтони Джошуа потерпел поражения от украинца Александра Усика. Всего у британца 27 побед при трёх поражениях в профессиональной карьере.

Для Франклина это второе поражение подряд. Также у американца 21 победа.