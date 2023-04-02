Бывший соперник Стерлинга сказал, что сыграет решающую роль в его бою с Сехудо
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Боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC бразильский ветеран Педро Муньос высказался о предстоящем титульном поединке между американцами Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.
Напомним, Муньос встречался со Стерлингом в июне 2019 года и уступил ему единогласным решением.
«Сехудо – великолепный боец. Вы знаете, результаты говорят за него, то, чего он добился в этом спорте… Однако конкретно в этом бою я считаю, что преимущество находится на стороне Алджамейна Стерлинга из-за его размеров и оппозиции, в боях с которой он не понёс большого урона. У него большие габариты и отличная выносливость, и это сыграет роль в бою. Поэтому я слегка склоняюсь в пользу Алджамейна», – приводит слова Муньоса издание Sportskeeda.
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