Бывший соперник Стерлинга сказал, что сыграет решающую роль в его бою с Сехудо

Боец легчайшего веса (до 61 кг) UFC бразильский ветеран Педро Муньос высказался о предстоящем титульном поединке между американцами Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

Напомним, Муньос встречался со Стерлингом в июне 2019 года и уступил ему единогласным решением.

«Сехудо – великолепный боец. Вы знаете, результаты говорят за него, то, чего он добился в этом спорте… Однако конкретно в этом бою я считаю, что преимущество находится на стороне Алджамейна Стерлинга из-за его размеров и оппозиции, в боях с которой он не понёс большого урона. У него большие габариты и отличная выносливость, и это сыграет роль в бою. Поэтому я слегка склоняюсь в пользу Алджамейна», – приводит слова Муньоса издание Sportskeeda.