Сехудо считает, что Двалишвили не захочет проводить бой с Умаром Нурмагомедовым

Американский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо считает, что первый номер легчайшего дивизиона промоушена Мераб Двалишвили не захочет проводить поединок с Умаром Нурмагомедовым.
«Если в этом дивизионе есть кто-то, кто представляет угрозу, кроме меня, то это Умар Нурмагомедов. Пустит ли Мераб этого парня? Согласится ли на опасный поединок с бойцом, который действительно умеет защищаться от борьбы? В прошлом мы уже видели, что Кори Сэндхагена переводил Пётр Ян, переводил Диллашоу. То есть этот парень проигрывал в борьбе. Так что на месте Двалишвили я бы выбрал более лёгкий путь, то есть бой с Сэндхагеном», — сказал Сехудо в видео на YouTube-канале FightSpace.
Ранее Умар Нурмагомедов сообщил, что ему предложили бой с Мерабом Двалишвили и поединок может пройти летом.
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