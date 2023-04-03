«Бой должен был пройти ещё в UFC». Петтис заявил о желании сразиться с Андерсоном Силвой

Экс-чемпион UFC Энтони Петтис заявил о желании провести поединок с бывшим чемпионом промоушена в среднем весе Андерсоном Силвой.
«Я бы хотел провести бой с Андерсоном Силвой. Он должен был состояться ещё в UFC. Определённо, вес для меня имеет значение, и я буду прислушиваться к советам моих тренеров. А вообще, я один из тех парней, которые могут подраться где угодно и когда угодно», — приводит слова Петтиса sherdog.com.
Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 апреля в рамках турнира Gamebred Boxing 4, Петтис встречался с легендарным боксёром Роем Джонсом-младшим. Бой продлился все восемь раундов. Дело дошло до судейского решения. Рефери отдали победу Энтони.
Силва последний поединок в UFC провёл в октябре 2020 года, потерпев поражение в бою с Юрайей Холлом.
Самые трагичные уходы из спорта легендарных бойцов ММА:
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