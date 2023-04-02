Один не мог, другой не хотел: Рой Джонс проиграл Энтони Петтису решением судей

В Милуоки (США) состоялся турнир по профессиональному боксу GAMEBRED BOXING 4, организованный лигой Хорхе Масвидаля. В карде турнира в ринг вышли легенды ММА: Витор Белфорт, Роналду «Жакаре» Соуза, Жохе Альдо. В главном событии вечера легендарный боксёр, 54-летний Рой Джонс встретился с экс-чемпионом UFC Энтони Петтисом. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Петтиса большинством судейских голосов.

Рой Джонс не появлялся в ринге больше двух лет: осенью 2020 года он провел выставочный бой против Майка Тайсона. Для Петтиса же, который всю свою карьеру выступал по правилам ММА, это был дебют в профессиональном боксе. Перед поединком мнение экспертов разделилось. Кто-то считал, что 18-летняя разница в возрасте обязательно скажется и Энтони сможет одержать победу над легендарным ветераном. А некоторые верили в опыт Роя Джонса и определяли в фавориты именно его.

Петтис с первых секунд боя занял центр ринга и стал теснить Джонса. Рой был не против работать вторым номером, постоянно отступал и двигался довольно медленно. Прессинг Энтони не приносил ему особого преимущества: казалось, что Петтис опасается более опытного и мощного соперника, поэтому не стремился раскрываться. В моментах, когда Джонс оказывался у канатов, Энтони работал сериями по корпусу, но Рой быстро уходил из невыгодных положений. Сам же 54-летний боксёр в основном действовал одиночным джебом, стараясь держать соперника на дистанции.

Во втором раунде Джонс добавил в активности и неожиданно стал сам работать первым номером. Правда, Рой практически не подключал вторую руку и продолжал сыпать джебами по голове Петтиса. Энтони встречал соперника более разнообразными атаками, комбинировал боковые с апперкотами, менял этажи атак. Но ударам экс-чемпиона UFC не хватало мощи: Рой как будто не замечал их.

Ближе к середине поединка боксёры стали раскрываться. Петтис продолжал выбрасывать большее количество ударов, по-прежнему работал разнообразнее. Джонс в нескольких моментах попытался удивить соперника, хотел продемонстрировать те движение и скорость, которыми он всегда славился, но было видно, что даётся это 54-летнему Рою тяжеловато. Боксёры по очереди занимали центр ринга, инициатива кочевала от одного соперника к другому. Энтони выбрасывал серии ударов, но большинство из них приходились либо по воздуху, либо по блоку. Петтис доставал соперника только по корпусу, но Джонса, казалось, это не волновало. Атаки Роя были эффективнее, его удары чаще доходили до цели. Но ударов этих было значительно меньше.

В пятом и шестом раундах Петтис добавлял в активности, прессинговал Джонса, как это было в начале поединка. Рой был не против такого сценария, откидывался на канаты и там принимал удары Энтони. Рой постоянно улыбался, позволял себе опускать руки, как в былые времена, провоцировал соперника на необдуманные атаки. При этом, когда Джонсу надоедало обороняться, он взрывался своими атаками, и Петтис тут же отскакивал назад. Было видно, что Рой пару раз мощно достал соперника, и Энтони явно не хотел повторения таких ситуаций, поэтому действовал достаточно осторожно.

В заключительных раундах Энтони по-прежнему действовал первым номером, а Джонс периодически ему отвечал. Казалось, что Рою вовсе не нужна эта победа. Он спокойно отдавал сопернику инициативу, местами куражился и работал на публику. Петтис напирал, но чем-то удивить соперника не мог. Джонс перекрывался блоком, клинчевал и не давал Энтони развивать свои атаки.

В итоге поединок дошел до судейского решения, чему Джонс был крайне рад. Рой улыбался, обнимал соперника и приветствовал публику. Он только что в свои 54 года провёл достаточно конкурентный бой с парнем, который годится ему в сыновья. Почему бы и не улыбнуться? Мнение судей разделилось. Один рефери зафиксировал ничью (76:76), видимо, отдав дань уважения Рою Джонсу. Два других судьи отдали предпочтение Энтони Петтису – 77:75 и 78:74. Энтони одержал победу большинством судейских голосов.

Заслуженно? Да. Петтис больше атаковал, был активнее, чаще и разнообразнее бил. И победа по очкам не вызывает сомнений. Другое дело, что против него был 54-летний ветеран, который не очень-то и рассчитывал на эту победу. После атак Петтиса Джонс улыбался и гладил соперника по макушке. И это впечатляло: Рой не замечал удары более молодого противника, позволял себе опускать руки и откровенно кайфовал от происходящего.

Петтис победил ветерана, который старше его на 18 лет, и этот ветеран не просто «дожил» до решения судей, а вполне себе мог провести в таком темпе ещё три-четыре раунда. Энтони не нанёс Джонсу никакого урона при том, что выбросил в два (если не больше) раза ударов. И если на карточках судей победу одержал Энтони, то вот если брать во внимание все факторы, в первую очередь возраст, Джонс этот поединок точно не проиграл. Он вышел, сделал своё дело, показал Энтони олдскульную школу бокса, получил неплохой чек и с улыбкой отправился загорать на пляж. Это ли не победа?