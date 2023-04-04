Промоутер назвал трёх возможных соперников для Энтони Джошуа

Эдди Хирн, промоутер двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе британца Энтони Джошуа, высказался о потенциальных соперниках, с которыми мог бы сразиться его клиент. В последнем поединке Джошуа встречался с американцем Джермейном Франклином и победил его единогласным судейским решением (118-111, 117-111, 117-111) по итогам 12 раундов.
«Энтони здорово выступил, но можно было ещё лучше. Временами казалось, что ему недостаёт уверенности. С другой стороны, в последний раз он побеждал Кубрата Пулева. И было это ещё в 2020 году. С тех пор у него было три новых тренера, и он осознавал, что в случае поражения может завершить карьеру. Поэтому давление было большим.
После поединка показалось, что нам нужен ещё один бой на лето. Мы можем говорить о Диллиане Уайте или Отто Валлине. Кроме того, есть Джо Джойс. Но это был бы тяжёлый бой. А вообще я полагаю, что бои с Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером неизбежны и у Энтони должны быть самые высокие шансы на успех», — сказал Хирн на канале MMAFightingonSBN в YouTube.
Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду:
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