Джошуа выдал шоу! Разнёс Франклина и устроил потасовку после боя

В ночь с 1 на 2 апреля важнейший поединок в карьере провёл Энтони Джошуа. В соперники ему достался крепкий Джермейн Франклин. Американец шёл с рекордом 21-1, а единственное поражение потерпел от Диллиана Уайта. А для британца этот бой мог стать определяющим. После двух подряд неудачных поединков с Александром Усиком он оказался в глубокой депрессии. Более того, Эй Джей пообещал завершить карьеру в случае очередного поражения. Он попросту не оставил себе права на ошибку.

Джошуа чуть не разочаровал всех фанатов на первых же минутах. Франклин выкинул мощнейший джеб, и из носа Энтони хлынула кровь. В тот момент за карьеру британца стало действительно страшно. Но постепенно ему всё-таки удалось прийти в себя. Джошуа вспомнил своё чемпионское прошлое и начал доминировать. Кроме того, с каждой минутой Джермейн уставал всё сильнее, становился лёгкой мишенью для Энтони.

Весь оставшийся поединок прошёл в одной манере. Джошуа – атаковал, Франклин – защищался и терпел. Было заметно, что Энтони работает мощнее. Но это было далеко не тем, чего ждали фанаты бокса. Все предсказывали лёгкую прогулку и тотальную доминацию. А на деле получилось не самое яркое зрелище. Нет ничего удивительного в том, что самый интересный эпизод случился уже после гонга.

Джошуа не смог совладать с эмоциями, поэтому уже после сигнала об окончании поединка отвесил сопернику подзатыльник. Разгорелась заварушка, в которой британец выглядел потерянным. Один из членов команды американца оттолкнул Энтони. Тот был готов рвануть через канаты и лично зарубиться с обидчиком. Благо уладить разгоравшийся конфликт удалось рефери и остальным представителям боксёров. Но по поводу ментального состояния британца вновь возникают большие вопросы.

И всё-таки Джошуа победил. Судьи отдали ему победу единогласным решением – 118-110, 117-111, 117-111. А уже после заварушки Энтони решил сделать громкий вызов. И замахнулся сразу на Цыганского короля: «Британский бокс — это потрясающая вещь, и, честно говоря, я ценю каждого из вас, без шуток. Я хотел бы прийти и поговорить с каждым из вас… Вы знаете меня, я стараюсь делать то, что хотят болельщики. Они сказали Фьюри, да? Что ж, мяч на его стороне. Для меня на 100 процентов было бы честью побороться за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе».

Победа Джошуа стала закономерным результатом. Но даже сам Энтони не получил от неё удовлетворения: «Я разочарован. Фанаты должны знать, что я здесь, а этот бой не будут вспоминать. Почему я разочарован? Потому что не победил нокаутом. Людям надоело смотреть 12-раундовые бои. Это раздражает».

Джошуа замахнулся на Цыганского короля, у которого только-только сорвался поединок с Усиком. Но пока по поводу состояния Энтони возникают большие вопросы. Если британец не возьмёт свои ментальные проблемы под контроль, он рискует потерпеть очередное болезненное поражение.