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Двалишвили — Дане Уайту: я выбираю не драться со Стерлингом

Двалишвили — Дане Уайту: я выбираю не драться со Стерлингом
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Грузинский боец смешанных единоборств, первый номер рейтинга легчайшего дивизиона UFC Мераб Двалишвили подтвердил, что не планирует драться со своим другом и чемпионом дивизиона Алджамейном Стерлингом.

Ранее президент UFC Дана Уайт предупредил Двалишвили, что отказ от титульного боя — это плохая идея.

«Я понимаю, как устроен бизнес Даны Уайта. Он хочет, чтобы я подрался со своим другом, потому что это будет хорошо для бизнеса. Но каким я тогда буду другом? Всё хорошо, у каждого свой взгляд на это. Но я делаю выбор сам, это наша дружба. Конечно, я по-прежнему придерживаюсь выбора не драться со Стерлингом», — цитирует Двалишвили InsideFighting.

В последнем поединке Мераб Двалишвили выиграл единогласным решением судей у Петра Яна.

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