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Мовсар Евлоев встретится с Брайсом Митчеллом на турнире UFC 288

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгком весе, встретится в следующем поединке с американским бойцом Брайсом Митчеллрм на турнире UFC 288, сообщила пресс-служба турнира. Бой пройдёт 6 мая.

Напомним, из-за травмы Мовсар снялся с поединка с Брайсом Митчеллом, который должен был состояться 6 ноября прошлого года в Лас-Вегасе на турнире UFC Fight Night 214. На счету Мовсара 16 поединков в смешанных единоборствах и 16 побед.

В последнем бою Евлоев одолел американца Дэна Иге. Поединок продлился все три раунда, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Мовсару — 30:27, 30:27, 30:26.

У Брайса Митчелла 15 побед и одно поражение в профессиональных смешанных единоборствах. В последнем поединке американец уступил Илие Топурии.