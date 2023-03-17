Евлоев: думаю, встречусь с Волкановски в начале следующего года

Российский боец смешанных единоборств Мовсар Евлоев, выступающий в полулёгкой весовой категории, поделился мнением о поединке Алекса Волкановски с Яиром Родригесом и заявил, что готов побороться за титул с австралийцем.

«Бой Волкановски и Родригеса? Алекс, как и я, на другом уровне. Я жду, что он одержит победу в этом поединке, а потом за его титулом приду я. Думаю, встретимся с Волкановски в начале следующего года», — сказал Евлоев в интервью The Schmo.

Мовсар Евлоев свой последний поединок провёл в июне прошлого года и выиграл единогласным решением судей у американца Дэна Иге. У Евлоева 16 побед в 16 поединках в ММА.

Алекс Волкановски в последнем поединке проиграл Исламу Махачеву. Это был бой за титул чемпиона в лёгком весе.