Сергей Павлович: никто не мог встать после борьбы Хабиба Нурмагомедова, он как каток

Российский боец смешанных единоборств, третий номер тяжёлого веса UFC Сергей Павлович сравнил экс-чемпиона промоушена в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова и действующего обладателя титула Ислама Махачева.

«Хабиб — это жёсткий пахарь. Его борьба… Из всех, с кем я видел его работу, никто не мог встать после его борьбы. Как каток. С Исламом они очень похожи. Махачев такой же пахарь. В принципе, они одного уровня. Я не думаю, что у них были сверхсхватки. Просто помогали друг другу работать. Он тоже очень крепкий, и мало кто мог встать из-под него», — сказал Павлович в интервью MMA.Metaratings.ru.

Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года с рекордом 29-0. Ислам Махачев стал чемпионом UFC в октябре 2022 года, выиграв у Чарльза Оливейры, а затем успешно защитил титул в бою с Алексом Волкановски.