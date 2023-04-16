UFC: Павлович — Блэйдс. Русский десантник против американской «бритвы». LIVE

В ночь на 23 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене UFC APEX состоится турнир UFC Fight Night 222. В главном бою встретятся третий номер рейтинга тяжёлого веса Сергей Павлович и четвёртый номер Кёртис Блэйдс. Россиянин идёт на серии из пяти побед в лучшей лиге мира, американец из восьми последих боёв одержал семь викторий.
Российский боец смешанных единоборств, третий номер официального рейтинга тяжёлого веса UFC Сергей Павлович высказался о своём внешнем виде в официальной игре организации.
«Эй, в игре я выгляжу на 15 лет! Что случилось, UFC?» — написал Павлович на своей странице в социальных сетях и прикрепил соответствующее изображение.
Где смотреть турнир UFC Fight Night 222 с боем Павлович — Кёртис
- Прямую трансляцию всего турнира проведёт платформа UFC Fight Pass.
- Также посмотреть бойцовский вечер можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец».
Экс-тренер Павловича не верит в быстрый титульный бой
Артём Бэра, ранее тренировавший Сергея Павловича, высказал мнение, что UFC пока не предоставит возможность его бывшему подопечному провести титульный поединок.
«Предполагаю, что пока титул будут оберегать от Сергея. Возможно, ему придётся биться с Ганом, а потом – с проигравшим в поединке Джона Джонса и Стипе Миочича, если к тому моменту никто не завершит карьеру. Затем вернётся Аспиналл, который тоже может принять участие в чемпионской гонке, потому что последний бой был непонятным. На самом деле было бы здорово, если бы Сергей получил титульный бой после своей победы в поединке с Блэйдсом, однако пока слишком рано думать об этом. Следует уделить всё внимание предстоящему бою», — приводит слова Бэры Telecomasia.net.
Когда состоится UFC Fight Night 222 с главным боем Павлович – Блэйдс
Турнир UFC Fight Night 222 с главным боем Сергей Павлович — Кёртис Блэйдс состоится в ночь с 23 на 24 апреля в Лас-Вегасе (штат Невада, США) на арене UFC APEX.
- Начало бойцовского вечера — в 23:00 (23 апреля) по московскому времени.
- Основной кард стартует в 02:00 мск.
«Настоящее, прошлое, будущее»
Известный российский ветеран MMA Алексей Олейник, в прошлом выступавший в UFC, опубликовал совместное фото с действующими бойцами Александром Волковым и Сергеем Павловичем.
«Настоящее, прошлое, будущее», — подписал фотографию Олейник.
На самом деле, и Удав, и Драго были близки в титульному противостоянию. Но на данный момент именно Сергей имеет максимальные шансы проверить себя в бою за чемпионский пояс.
Фото: Социальные сети Алексея Олейника
Полный кард турнира UFC Fight Night 222
Основной кард
- Сергей Павлович (№3) — Кёртис Блэйдс (4), тяжёлый вес;
- Сонг Ядонг (8) — Рики Симон (10), легчайший вес;
- Брэд Таварес — Бруно Силва, средний вес;
- Бобби Грин — Джэрад Гордон, лёгкий вес;
- Ясмин Лусиндо — Броган Уолкер, женский легчайший вес;
- Джеремая Уэллс — Мэттью Семелсбергер, полусредний вес.
Прелимы (Предварительный кард)
- Рик Гленн — Кристос Гиагос, лёгкий вес;
- Рэни Яя — Монтел Джексон, легчайший вес;
- Кэрол Роса (9) — Норма Дюмонт Виана (13), женский полулёгкий вес;
- Мухаммед Усман — Джуниор Тафа, тяжёлый вес;
- Фрэнсис Маршалл — Уильям Гомис, полулёгкий вес;
- Присцила Качоэйра — Карине Силва, женский наилегчайший вес;
- Брэнди Хайстэнд — Данаа Батгерел, легчайший вес.
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