Пострадавший от нападения Нейта Диаза: я вырублю его в следующий раз, когда увижу

Родни Петерсен, получивший известность в социальных сетях благодаря сходству с популярным блогером Логаном Полом и оставшийся лежать без сознания после стычки с Нейтом Диазом, обратился к экс-бойцу UFC.
«Понятия не имею, что я сделал Нейту Диазу. Но вот что я скажу. Я вырублю его в следующий раз, когда увижу. Ты застал меня врасплох, чувак. Ты думал, что я Логан? Что за ерунда?» — сказал Петерсен на видео, опубликованном в социальных сетях.
Напомним, Нейт Диаз свой последний поединок в ММА провёл на турнире UFC 279, где выиграл удушающим приёмом у Тони Фергюсона. После этого Диаз сообщил, что уходит из профессиональных смешанных единоборств. Всего у него 24 победы и 13 поражений в ММА.
Ранее также стало известно, что 5 августа в Далласе Нейт Диаз дебютирует в боксе поединком с Джейком Полом.
Нейт Диаз задушил соперника в уличной драке:
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