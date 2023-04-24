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Эдди Хирн намекнул на скорый анонс боя Джошуа и Уайлдера

Эдди Хирн намекнул на скорый анонс боя Джошуа и Уайлдера
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Известный промоутер Эдди Хирн намекнул на анонс боя Энтони Джошуа против Деонтея Уайлдера, сообщив, что на следующей неделе он отправится в Саудовскую Аравию, чтобы поговорить с Бронзовым бомбардировщиком.

«Когда я буду в Саудовской Аравии на следующей неделе говорить о самом большом бое в истории, я упомяну Мартина Баколе и узнаю, слышали ли они о нём когда-нибудь», — приводит слова Хирна Daily Express.

Ранее сообщалось, что поединок между Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа может состояться в Саудовской Аравии в декабре. Представители Уайлдера и сам боец также заявили о заинтересованности в поединке.

Энтони Джошуа повторил фирменное движение Криштиану Роналду:

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