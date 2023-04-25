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Диазу грозит до восьми лет тюрьмы за уличную драку

Диазу грозит до восьми лет тюрьмы за уличную драку
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Стала известна возможная мера наказания для экс-претендента на титул чемпиона UFC в лёгком весе Нейта Диаза за нанесение побоев второй степени после уличной драки. Если Диаза признают виновным, ему грозит до восьми лет тюрьмы и/или штраф в размере $ 2 тыс. Об этом сообщает MMAJunkie.

Ранее стало известно, что Диаз стал участником массовой уличной драки, которая состоялась во время боксёрского турнира Misfits Boxing в Новом Орлеане. Диаз провёл удушающий приём «гильотина» неизвестному мужчине.

Диаз свой последний бой в смешанных единоборствах провёл на турнире UFC 279, где одержал победу удушающим приёмом над Тони Фергюсоном. После этого Диаз сообщил, что уходит из профессиональных смешанных единоборств. Всего у него 24 победы и 13 поражений в смешанных единоборствах.

Нейт Диаз задушил соперника в уличной драке:

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