Хирн: если вы считаете Джошуа андердогом в бою с Уайлдером, то вы сошли с ума

Эдди Хирн, промоутер тяжеловеса Энтони Джошуа, высказался о возможном поединке своего клиента с Деонтеем Уайлдером.
«Джошуа боксировал со всеми, с кем его просили боксировать. И теперь это бой против Деонтея Уайлдера. Если вы думаете, что Джошуа — андердог в этом бою, то, на мой взгляд, вы сошли с ума.
Уайлдер очень опасен. Но если Джошуа попадёт ему в подбородок, то отправит в нокаут.
Это будет один из величайших боёв в боксе. Вы хотите видеть самые захватывающие бои? Ведь они всегда связаны с определённым риском. Так что давайте посмотрим, как Эй Джей поставит всё на кон в грандиозном поединке», – приводит слова Хирна BoxingScene.
Ранее сообщалось, что поединок между Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа может состояться в Саудовской Аравии в декабре. Представители Уайлдера и сам боец также заявили о заинтересованности в поединке.
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