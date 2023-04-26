Хирн: если вы считаете Джошуа андердогом в бою с Уайлдером, то вы сошли с ума

Эдди Хирн, промоутер тяжеловеса Энтони Джошуа, высказался о возможном поединке своего клиента с Деонтеем Уайлдером.

«Джошуа боксировал со всеми, с кем его просили боксировать. И теперь это бой против Деонтея Уайлдера. Если вы думаете, что Джошуа — андердог в этом бою, то, на мой взгляд, вы сошли с ума.

Уайлдер очень опасен. Но если Джошуа попадёт ему в подбородок, то отправит в нокаут.

Это будет один из величайших боёв в боксе. Вы хотите видеть самые захватывающие бои? Ведь они всегда связаны с определённым риском. Так что давайте посмотрим, как Эй Джей поставит всё на кон в грандиозном поединке», – приводит слова Хирна BoxingScene.

Ранее сообщалось, что поединок между Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа может состояться в Саудовской Аравии в декабре. Представители Уайлдера и сам боец также заявили о заинтересованности в поединке.