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Стал известен следующий соперник Никиты Цзю

Стал известен следующий соперник Никиты Цзю
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Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, проведёт свой следующий поединок с 21-летним австралийцем Бенджамином Боммбером. Бой состоится 24 мая на «Маргарет Корт Арене».

В своём последнем поединке Цзю оказался сильнее Бо Белбина. Для Цзю это пятая победа в карьере. Никита дебютировал на профессиональном ринге в марте 2022 года, победив австралийца Аарона Стала техническим нокаутом во втором раунде. Всего Цзю в 2022 году провёл четыре поединка, в которых одержал четыре победы.

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