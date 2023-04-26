Стал известен следующий соперник Никиты Цзю

Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, проведёт свой следующий поединок с 21-летним австралийцем Бенджамином Боммбером. Бой состоится 24 мая на «Маргарет Корт Арене».

В своём последнем поединке Цзю оказался сильнее Бо Белбина. Для Цзю это пятая победа в карьере. Никита дебютировал на профессиональном ринге в марте 2022 года, победив австралийца Аарона Стала техническим нокаутом во втором раунде. Всего Цзю в 2022 году провёл четыре поединка, в которых одержал четыре победы.