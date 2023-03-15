Кличко, подвиньтесь! Самыми крутыми братьями в боксе станут дети российской легенды

В боксе, как и в любом другом виде спорта, очень много талантливых братьев. Майки и Роберт Гарсия, Леон и Майкл Спинкс, Хуан и Рафаэль Маркес — этих парней знает любой поклонник бокса. Сейчас на вершине Джермелл и Джермалл Чарло, но самыми знаменитыми братьями-боксёрами, пожалуй, остаются Владимир и Виталий Кличко. Украинцы бились в престижном тяжёлом весе, выиграли целую охапку разнообразных титулов и побили немало легенд. Однако подвинуть Кличко сейчас готовы другие братья — Цзю.

К сыновьям легендарного Кости Цзю можно относиться по-разному. Многие обвиняют Тимофея и Никиту в том, что пробиваться наверх им помогает только фамилия отца. Но уже стоит признать, что парни невероятно круты вне зависимости от того, чьи они дети. На минувших выходных братья Цзю вместе выступили на масштабном турнире в родной Австралии — и одержали шикарные победы, вновь порадовав как папу, так и миллионы своих австралийских и российских фанатов.

Тимофей Цзю Фото: Chris Hyde/Getty Images

Первым в ринг вышел Никита Цзю, которому противостоял непобеждённый соотечественник Бо Белбин. Казалось, младшему сыну Кости предстоит серьёзное испытание, но Никита начал с первых секунд доказывать, почему его называют Мясником. Цзю-младший пошёл вперёд с тяжеленными ударами, вовсе не обращая внимания на встречные попадания. Белбин ловил челюстью жуткие бомбы до четвёртого раунда, пока рефери всё-таки не остановил избиение.

У Тимофея Цзю был куда более опасный соперник. Тони Харрисон когда-то побеждал самого Джермелла Чарло, но не сумел выстоять под ударами сына Кости. Тони не помогли даже разнообразная техника и богатый опыт: на протяжении большинства раундов Тим полностью контролировал ход поединка, а в девятом раунде нокаутировал американца. Цзю вбил в голову Харрисона такое количество жёстких апперкотов, что его даже стало жалко.

Братья Цзю Фото: Chris Hyde/Getty Images

Таким образом, Тимофей стал временным чемпионом мира по версии WBO. А вскоре старший сын Кости получит шанс стать абсолютным чемпионом мира — Чарло согласен на бой и вполне может проиграть талантливому австралийцу. Никита Цзю, если продолжит быстро прогрессировать, через пару лет тоже сможет бороться за пояса: этот парень бьётся невероятно зрелищно и эффективно, что всегда нравится промоутерам.

Повторить любительские успехи украинцев уже невозможно, но превзойти достижения Владимира и Виталия в профессионалах для Цзю вполне реально. Украинцы так и не стали абсолютными чемпионами мира, что для Тимофея — решаемая задача. Если Никита немного подтянется к брату по количеству титулов, семейство Цзю можно будет считать самым титулованным в истории бокса. А по зрелищности они точно не уступят никому уже сейчас. Следите за Тимом и Никитой — парни станут легендами.