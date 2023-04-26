Энтони Смит — о драке Нейта Диаза на улице: я бы, наверное, тоже его задушил

Американский боец смешанных единоборств Энтони Смит высказался по поводу ситуации вокруг Нейта Диаза.

Ранее в Сети появилось видео, на котором Диаз проводит удушающий приём мужчине в ходе уличной драки. Позже полиция Нового Орлеана выдала ордер на арест Нейта Диаза, которому теперь грозит до восьми лет тюрьмы.

«Я не знаю, из-за чего началась эта перепалка, но если бы на меня кто-то набросился, я бы, наверное, тоже его задушил.

Вот почему я стараюсь не ходить в бары и клубы, потому что я знаю себя, и если кто-то начнёт на меня газовать, я это так не оставлю. Неважно, насколько я успешен, где я работаю, сколько трансляций на ESPN я веду, если кто-то на меня нападёт, я буду драться», — сказал Смит на своём YouTube-канале.

Нейт Диаз задушил соперника в уличной драке: