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Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию
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В ночь на 7 мая в Ньюарке (США) состоится очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 288, главным событием которого станет поединок между действующим чемпионом промоушена в легчайшем весе Алджамейном Стерлингом и экс-обладателем титула в двух весовых категориях Генри Сехудо.

Прямую трансляцию турнира в России можно будет посмотреть на каналах «Матч ТВ» и «Матч Боец», а также в видеосервисе UFC Fight Pass. Бой Сехудо и Стерлинга начнётся не ранее 6:00 мск.

Генри Сехудо в последний раз выходил в октагон три года назад, в мае 2020 года. Там американец выиграл техническим нокаутом у Доминика Круза. Всего у Сехудо 16 побед при двух поражениях в профессиональных смешанных единоборствах.

Алджамейн Стерлинг в октябре прошлого года выиграл у Ти Джея Диллашоу и защитил титул чемпиона. Бой с Сехудо станет для него третьей защитой пояса.

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