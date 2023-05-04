Сауль «Канело» Альварес — Джон Райдер: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 6 на 7 мая в Гвадалахаре (Мексика) пройдёт большой боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок местного боксёра, действующего абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля «Канело» Альвареса с британцем Джоном Райдером.
Прямая трансляция поединка не будет доступна для просмотра в России. Бой покажет стриминговый сервис DAZN. Поединок Канело и Рейдера начнётся не ранее 5:00 мск.
Сауль Альварес провёл 62 поединка в профессиональной карьере и одержал в них 58 побед (39 нокаутом), а также потерпел два поражения. Ещё два боя завершились вничью. В последнем поединке мексиканец выиграл у казахстанского боксёра Геннадия Головкина.
У Джона Райдера 32 победы при пяти поражениях на профессиональном ринге. В последнем бою британец выиграл у Зака Паркера благодаря травме руки соперника, из-за которой тот не смог продолжить поединок.
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