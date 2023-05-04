Канело не доберётся до Бивола? Новое увлечение загубит карьеру мексиканца

В ночь с 6 на 7 мая на арене «Estadio Akron» в Гвадалахаре (Мексика) состоится боксёрский поединок, в котором зарубятся Сауль Альварес и Джон Райдер. На кону – звание абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе. Мексиканец рассчитывает спокойно разобраться с соперником и переходить к подготовке к бою с Дмитрием Биволом. Но есть сразу несколько причин, по которым в реальности этого поединка начинают сомневаться даже эксперты.

Во-первых, давно известны проблемы Канело с алкоголем. А совсем недавно об этом высказался и известный тренер Хосе Бенавидес: «Сауль в профессионалах с 16 лет. Это значит, что его организм измотан бесконечными боями, травмами и тренировочными лагерями. Раньше он был очень дисциплинированным, жёстко работал в зале, но сейчас пьёт всё чаще и чаще. Раньше вы не увидели бы Канело пьяным, но теперь всё иначе».

Во-вторых, в жизни Альвареса появилось ещё одно увлечение, которое сильно отвлекает его от тренировок. Это гольф! Неожиданно, правда? До пандемии мексиканец считал это занятие скучным, а теперь каждый день буквально пропадает на поле для гольфа. И даже хочет стать профессиональным игроком: «Посмотрим, было бы удивительно, если бы я попал в PGA-тур. Фантастика, если когда-нибудь сыграю в мэйджоре. Почти все говорят, что это невозможно, ведь я так поздно начал играть».

Именно гольф и мешает мексиканцу побеждать в ринге. Так считает топовый промоутер Боб Арум. Он даже обвинил новое увлечение Канело в поражении от Бивола: Я думаю, что проблема Канело заключается в том, что нельзя в преддверии большого боя каждый день играть в гольф после тренировок. Это просто-напросто убивает твои ноги. Канело – прекрасный парень. Лично мне он очень нравится, но Сауль слишком любит играть в гольф. Думаю, это сказывается на его выступлениях».

Большой спорт уже знает один пример суперталанта, карьеру которого загубило увлечение гольфом. Футболист Гарет Бэйл был лидером мадридского «Реала» и настоящей звездой, а затем стремительно начал увядать. Причина проста – вместе усердных тренировок он практически всё своё время проводит с клюшкой. Видимо, Канело решил пойти по его стопам.