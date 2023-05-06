Курбанов прокомментировал победу в претендентском бою с Мишелем Соро

Российский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Магомед Курбанов (25-0, 13 KO) прокомментировал выступление в поединке с французом Мишелем Соро (35-4-2, 24 KO), состоявшемся сегодня, 6 мая, в Екатеринбурге.
Напомним, Курбанов победил раздельным судейским решением (115-113, 113-115, 116-112) и стал обязательным претендентом на титул WBA.
«Бой был тяжёлый. Слава богу за всё, мы справились. Полностью план на бой не получился, но 50 процентов мы выполнили. 25 боёв у меня, и я честно скажу, что это самый сложный бой, который у меня был. Я не ожидал, что он прямо вот так будет работать — честно скажу, не оценил его габариты. У меня перед боем были некоторые проблемы, меня немножко помучила его команда. Мы с этим потом разберёмся», – сказал Курбанов после выступления.
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