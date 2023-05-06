Магомед Курбанов победил Мишеля Соро и стал обязательным претендентом на титул WBA

В Екатеринбурге завершился боксёрский вечер от промоутерской компании RCC. В главном событии непобеждённый российский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Магомед Курбанов (24-0, 13 KO) сразился за звание обязательного претендента на титул WBA с французом Мишелем Соро (35-3-2, 24 KO).

Победу раздельным судейским решением по итогам двенадцати раундов (115-113, 113-115, 116-112) одержал Магомед Курбанов.

Напомним, действующим чемпионом мира по версии WBA в первом среднем весе является американец Джермелл Чарло (35-1-1, 19 KO), также удерживающий титулы WBC, IBF и WBO.