Магомед Курбанов победил Мишеля Соро и стал обязательным претендентом на титул WBA
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В Екатеринбурге завершился боксёрский вечер от промоутерской компании RCC. В главном событии непобеждённый российский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Магомед Курбанов (24-0, 13 KO) сразился за звание обязательного претендента на титул WBA с французом Мишелем Соро (35-3-2, 24 KO).
Победу раздельным судейским решением по итогам двенадцати раундов (115-113, 113-115, 116-112) одержал Магомед Курбанов.
Напомним, действующим чемпионом мира по версии WBA в первом среднем весе является американец Джермелл Чарло (35-1-1, 19 KO), также удерживающий титулы WBC, IBF и WBO.
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