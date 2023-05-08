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Алджамейн Стерлинг не хочет драться с О'Мэлли в Бостоне

Алджамейн Стерлинг не хочет драться с О'Мэлли в Бостоне
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Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг), американец Алджамейн Стерлинг выразил недовольство тем фактом, что его поединок с Шоном О'Мэлли должен будет состояться в Бостоне.

«Я не хочу ехать в Бостон. Дана, я пытаюсь выступить на арене T-Mobile уже черт знает сколько. Мне хочется драться в Вегасе, где хорошая погода и вечеринки у бассейна. Бостон — это круто, но я хотел бы вернуться на Западное побережье. И у Шона в Бостоне будет преимущество. Публика, скорее всего, будет на его стороне. Я знаю, что там большая ирландская община. Но ладно. Что есть, то есть», — сказал Стерлинг на пресс-конференции после турнира UFC 288.

Напомним, на прошедшем турнире Стерлинге одержал победу в поединке с Генри Сехудо.

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