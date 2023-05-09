«Копал рудники за бутылку воды». Малыхин — про высокие требования Нганну

Российский боец и чемпион ONE Championship в полутяжёлом весе Анатолий Малыхин высказался о сорвавшихся переговорах звезды MMA Фрэнсиса Нганну с азиатским промоушеном.

«Вот если проецировать ситуацию на себя. Давай скажем по-русски — я был «бичом». Без денег, никому не нужен в спорте, мне платили такие копейки, что и говорить страшно. Потом появилась лига ONE FC. Да, я не самый высокооплачиваемый боец мира, но если сравнивать со среднестатистическим человеком, я зарабатываю громадные деньги. За это я бесконечно благодарен главе ONE Чатри Ситйодтонгу.

У Нганну такая же ситуация. Он копал рудники в Африке за бутылку воды, потом начал биться в UFC — и о нём узнал весь мир. Теперь он очень богатый человек. Да, многие скажут, что нужно знать себе цену. Но нужно и быть благодарным тем людям, которые в тебя поверили и дали тебе такую жизнь, которую бы ты никогда не увидел.

Если UFC предложит контракт даже в три раза больше, чем у меня есть сейчас, я никуда не уйду. Не предам ONE, его президента и всех остальных. Не скажу, что мне дали больше денег и место в совете директоров UFC, поэтому я ухожу. Нет, здесь намного больше, чем бизнес. Если люди дали тебе другую жизнь, цени это. Считаю, Нганну повёл себя немножечко неправильно», – сказал Малыхин в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Александру Фролову.