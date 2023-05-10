Популярный американский видеоблогер Джейк Пол, известный своими выступлениями в боксе, и экс-боец UFC Нейт Диаз провели стердаун.
Джейк Пол и Нейт Диаз провели стердаун:
Напомним, Нейт Диаз и Джейк Пол проведут боксёрский поединок 5 августа в весовой категории до 84 килограммов в Далласе.
В активе Джейка Пола семь поединков в боксе, в которых он одержал шесть побед и потерпел одно поражение. Американец в своём последнем поединке проиграл раздельным решением судей британскому боксёру Томми Фьюри. До этого Пол уже встречался с бывшими бойцами UFC: Андерсоном Силвой, Беном Аскреном и Тайроном Вудли.
Нейт Диаз провёл в сентябре последний поединок в UFC, выиграв удушающим приёмом у Тони Фергюсона. После боя Диаз объявил об уходе из ММА и заявил о желании попробовать свои силы в боксе. Недавно он стал фигурантом уличной драки в Новом Орлеане, применив удушающий приём к одному из её участников. За этот инцидент Диазу грозит до восьми лет тюрьмы.
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