Нейт Диаз рассказал о желании вернуться в UFC
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Популярный американский боец смешанных единоборств Нейт Диаз рассказал о своём желании вернуться в UFC.
«Это вполне возможно. Я бы хотел вернуться и подраться за титул. Если этого не произойдёт, придумаю собственный чемпионский пояс и предложу лучшим отнять его у меня. Ещё я планирую подраться с кем-нибудь из чемпионов мира по боксу.
На данный момент в UFC собраны лучшие бойцы планеты. А я лишь хочу драться с лучшими из лучших», — приводит слова Диаза MMAJunkie.
В последнем поединке в UFC Диаз встречался с соотечественником Тони Фергюсоном и победил его. Нейт задушил оппонента в четвёртом раунде, после чего объявил, что покинет промоушен Даны Уайта.
Нейт Диаз задушил соперника в уличной драке:
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