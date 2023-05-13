Стерлинг: бой с О’Мэлли не будет в чёртовом Бостоне, пусть Шон готовится на сентябрь

Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг заявил, что не собирается драться со следующим претендентом на титул Шоном О’Мэлли в августе.

Ранее сам О’Мэлли выражал желание провести бой со Стерлингом 19 августа на турнире UFC 292 в Бостоне.

«Шон придёт на моё шоу, на шоу Алджамейна Стерлинга, и я буду диктовать условия и выбирать, где будет бой. И это не чёртов Бостон. У О’Мэлли нет права голоса в вопросе того, где пройдёт бой. Он будет драться тогда, когда я захочу выйти в октагон. Я сказал — сентябрь, так что пускай он заткнётся и готовится к сентябрю», — приводит слова Стерлинга MMAJunkie.

Алджамейн Стерлинг в последнем поединке выиграл раздельным решением судей у Генри Сехудо и защитил титул чемпиона.