Стерлинг: бой с О’Мэлли не будет в чёртовом Бостоне, пусть Шон готовится на сентябрь
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Действующий чемпион UFC в легчайшей весовой категории Алджамейн Стерлинг заявил, что не собирается драться со следующим претендентом на титул Шоном О’Мэлли в августе.
Ранее сам О’Мэлли выражал желание провести бой со Стерлингом 19 августа на турнире UFC 292 в Бостоне.
«Шон придёт на моё шоу, на шоу Алджамейна Стерлинга, и я буду диктовать условия и выбирать, где будет бой. И это не чёртов Бостон. У О’Мэлли нет права голоса в вопросе того, где пройдёт бой. Он будет драться тогда, когда я захочу выйти в октагон. Я сказал — сентябрь, так что пускай он заткнётся и готовится к сентябрю», — приводит слова Стерлинга MMAJunkie.
Алджамейн Стерлинг в последнем поединке выиграл раздельным решением судей у Генри Сехудо и защитил титул чемпиона.
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