Стерлинг уйдёт, чтобы спасти друга? У UFC кончается терпение

В минувшие выходные Алджамейн Стерлинг провёл очередную защиту титула чемпиона UFC в легчайшем весе. Он побил Генри Сехудо и продолжает удерживать пояс. Следующим соперником Алджо станет Шон О'Мэлли. Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт. А ведь первым номером рейтинга дивизиона является Мераб Двалишвили. Но лучший друг Стерлинга отчаянно отказывается с ним драться.

А ведь Мераб мог бы уже сейчас получить титульный поединок. Об этом заявил сам Дана на пресс-конференции: «Он не хочет встречаться с Алджамейном. Вы знаете, о чём я говорю, так что у меня нет идей. Мог бы он подраться за титул? Конечно! Он мог бы провести этот поединок хоть завтра».

Конечно, Стерлинг прекрасно понимает, что прямо сейчас он буквально стоит на пути лучшего друга к титулу. Но помогать грузинскому бойцу не спешит: «Я думаю, что проведу как минимум ещё два боя в этом дивизионе. Потом я поднимусь, посмотрим, как я справлюсь с парнями весом выше. Я проделал довольно хорошую работу в зале, просто чтобы привыкнуть к весу и силе. И я должен убедиться, что могу конкурировать с парнями из другого дивизиона».

Один поединок Стерлинг уже провёл – побил Сехудо. А теперь по привычке возьмёт паузу между выступлениями. Ждать Алджо в октагоне раньше осени сложно. Поэтому Двалишвили придётся провести ещё один поединок, в котором на кону будет стоять… ничего. Мераб будет вынужден подвергать себя лишним рискам, поскольку поражение отодвинет его от потенциального титульника.

Самый лучший вариант для Мераба, если Стерлинг переберётся в другой дивизион прямо сейчас. А Двалишвили и О'Мэлли с чистой совестью сразятся за временный пояс. Так, например, поступили Яир Родригес и Джош Эмметт, пока Александр Волкановски выяснял отношения с Исламом Махачевым. Но пока Алджо даже не намекает на подобное развитие событий.

Есть вероятность, что Дана пойдёт ва-банк, чтобы продвинуть Мераба. Одним из потенциальных соперников для Двалишвили является Умар Нурмагомедов. И чтобы уберечь лучшего друга от проверки на прочность братом Орла, Алджо вполне может решиться на переход в другой дивизион. Во-первых, это шанс освободить дорогу для грузинского бойца, пусть и к временному поясу. Во-вторых, Стерлинг вполне может вписать своё имя в список двойных чемпионов UFC, что прежде получалось лишь у избранных.

Мераб действительно созрел для битвы за чемпионский пояс. Лучшее тому доказательство – победы над Жозе Альдо и Петром Яном. На пути к титулу одна преграда – Стерлинг. И если он не уйдёт, Двалишвили попросту сломает себе карьеру. Слишком уж он преданный друг, чтобы всё-таки выйти против Алджо.