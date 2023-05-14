Алмейда задушил Розенстрайка в главном бою турнира UFC on ABC 4

Завершился главный поединок турнира UFC on ABC 4, прошедшего в городе Шарлотт (Северная Каролина, США).

Девятый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) суринамец Жаирзиньо Розенстрайк (13-4) встретился с бразильцем Жаилтоном Алмейдой (18-2).

Алмейда, 11 из 18 побед одержавший удушающими приёмами, повалил соперника уже через 30 секунд после начала, после чего, оттащив его к сетке, постепенно вышел в фулл маунт. Розенстрайк в попытке избежать возможного добивания, попытался выбраться, однако «отдал» сопернику спину, после чего был пойман на удушающий приём.

Результат поединка: победа Жаилтона Алмейды удушающим приёмом в первом раунде.