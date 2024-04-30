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Петряков победил Мирошниченко на турнире в Казани

Петряков победил Мирошниченко на турнире в Казани
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В понедельник, 29 апреля, в Казани состоялся поединок в полусреднем весе между российскими боксёрами Виталием Петряковым и Никитой Мирошниченко.

По итогам десяти раундов победу единогласным решением судей (96-93, 97-92, 97-92) одержал Петряков.
Отметим, для Мирошниченко это поражение стало первым в карьере. Пятряков, в свою очередь, одержал 17-ю победу подряд.

В со-главном событии шоу российский легковес Алексей Мазур (10-0, КО 5) в 8-раундовом поединке единогласным решением судей победил Лорена Джафета (17-7-3, КО) из Танзании. Изначально этот бой должен был пройти 4 апреля в Ярославле, но тогда турни был перенесен в связи с повышенными мерами безопасности.

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