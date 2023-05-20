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Конор Макгрегор готов провести боксёрский поединок с Саулем Альваресом

Конор Макгрегор готов провести боксёрский поединок с Саулем Альваресом
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Ирландский боец смешанных единоборств, бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что готов провести бой с мексиканским боксёром, абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем «Канело» Альваресом.

«Я левша, Райдер был левшой, Билли Джо Сондерс был левшой. Я знаю методы и понимаю, что бы сделал в бою с ним. Я чувствую, что он слабеет. Без проблем подерусь с Канело, мне вообще плевать», — приводит слова Макгрегора MMA Fighting.

Стоит отметить, что в 2017 году Макгрегор проводил боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером и потерпел поражение техническим нокаутом в десятом раунде.

В UFC Макгрегор в последний раз выходил в октагон в июле 2021 года и проиграл Дастину Порье техническим нокаутом.

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