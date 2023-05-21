«Прости, ты явно победил». Боб Арум обратился к Ломаченко после поражения от Хейни

Боб Арум, промоутер бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях украинца Василия Ломаченко (17-3, 11 KO), обратился к своему подопечному после его поражения в бою с американцем Девином Хейни (30-0, 15 KO).

Напомним, поединок Хейни и Ломаченко состоялся сегодня, 21 мая, в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

«Прости, парень, ты явно победил в этом бою», – сказал Арум украинцу на послематчевой пресс-конференции.

«Никаких проблем», – ответил Ломаченко.

Поражение от Хейни стало для 35-летнего Василия Ломаченко третьим в карьере. Ранее он проиграл американцу Теофимо Лопесу и мексиканцу Орландо Салидо.

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