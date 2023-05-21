«Это вредит боксу». Райан Гарсия раскритиковал результат боя Хейни — Ломаченко

Звёздный американский легковес Райан Гарсия прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона мира между соотечественником Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко, который состоялся сегодня, 21 мая, в Лас-Вегасе (США). Напомним, Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

«Вот что вредит боксу. Лома должен был победить. Не понимаю, я видел, Лома чище попадал и лучше выглядел в концовке», – написал Гарсия в социальных сетях.

Поражение от Хейни стало для 35-летнего Василия Ломаченко третьим в карьере. Ранее он проиграл американцу Теофимо Лопесу и мексиканцу Орландо Салидо.

Ранее в интервью Ломаченко объяснил, почему заплакал в раздевалке после боя с Хейни.