«Это вредит боксу». Райан Гарсия раскритиковал результат боя Хейни — Ломаченко
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Звёздный американский легковес Райан Гарсия прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона мира между соотечественником Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко, который состоялся сегодня, 21 мая, в Лас-Вегасе (США). Напомним, Хейни победил единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).
«Вот что вредит боксу. Лома должен был победить. Не понимаю, я видел, Лома чище попадал и лучше выглядел в концовке», – написал Гарсия в социальных сетях.
Поражение от Хейни стало для 35-летнего Василия Ломаченко третьим в карьере. Ранее он проиграл американцу Теофимо Лопесу и мексиканцу Орландо Салидо.
Ранее в интервью Ломаченко объяснил, почему заплакал в раздевалке после боя с Хейни.
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