Оли Томпсон выразил желание получить российский паспорт

Британский боец смешанных единоборств Оли Томпсон рассказал о том, что он не против получить российский паспорт.

«Да, почему нет? Если это случится, у меня не будет никаких проблем с визой. Это отлично. Чем больше паспортов, тем лучше. Кстати, каждый раз как я приезжал в Россию, я всегда пробовал русскую водку, и честно говоря, не хотел бы рассказывать о последствиях. Она уникальная», – приводит слова Томпсона Metaratings.

Напомним, свой следующий поединок Томпсон проведёт с россиянином Алексеем Олейником в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» 26 мая. Он пройдёт в формате трёх раундов по три минуты.