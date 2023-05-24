Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд проведут бой за звание абсолютного чемпиона мира 29 июля

Чемпионы мира в полусреднем весе Эррол Спенс и Теренс Кроуфорд договорились о проведение поединка за звание абсолютного чемпиона мира. Бой состоится 29 июля в Лас-Вегасе. Об этом сообщает ESPN.

Теренсу Кроуфорду 35 лет. В своём последнем бою, состоявшемся в декабре, американец провёл добровольную защиту титула WBO против россиянина Давида Аванесяна, нокаутировав его в шестом раунде.

Эрролу Спенсу 33 года. Боец не выступал с апреля 2022 года, когда досрочно остановил в десятом раунде кубинского ветерана Йордениса Угаса, объединив титулы WBC, WBA Super и IBF.