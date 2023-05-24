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Никита Цзю нокаутировал Бенджамина Боммбера в первом раунде

Никита Цзю нокаутировал Бенджамина Боммбера в первом раунде
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Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, одержал победу в поединке с 21-летним австралийцем Бенджамином Боммбером. Он нокаутировал своего соперника в первом раунде.

Для Цзю это шестая победа в карьере. Никита дебютировал на профессиональном ринге в марте 2022 года, победив австралийца Аарона Стала техническим нокаутом во втором раунде. Всего Цзю в 2022 году провёл четыре поединка, в которых одержал четыре победы.

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