Никита Цзю нокаутировал Бенджамина Боммбера в первом раунде
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Никита Цзю, сын бывшего абсолютного чемпиона мира Константина Цзю, одержал победу в поединке с 21-летним австралийцем Бенджамином Боммбером. Он нокаутировал своего соперника в первом раунде.
Для Цзю это шестая победа в карьере. Никита дебютировал на профессиональном ринге в марте 2022 года, победив австралийца Аарона Стала техническим нокаутом во втором раунде. Всего Цзю в 2022 году провёл четыре поединка, в которых одержал четыре победы.
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