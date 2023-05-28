Икрам Алискеров сделал заявление о предстоящем поединке с Пауло Костой

Российский боец смешанных единоборств Икрам Алискеров, выступающий в средней весовой категории UFC, высказался о предстоящем поединке с бразильским рейтинговым бойцом Пауло Костой.
Напомним, президент UFC Дана Уайт ранее официально объявил, что поединок Алискерова с Костой войдёт в основной кард турнира UFC 291, который пройдёт 29 июля.
«29 июля. В этот день рейтинг среднего дивизиона UFC точно изменится», — написал Алискеров на своей странице в социальных сетях.
Стоит отметить, что для Алискерова это будет лишь второй бой в UFC. В первом поединке он нокаутировал американца Фила Хоуза.
Пауло Коста располагается на пятом месте в рейтинге среднего веса UFC. При этом бразилец в социальных сетях заявлял, что не дерётся с российскими бойцами и поставил под сомнение проведение этого поединка.
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