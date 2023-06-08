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«Для начала получи синий пояс, бомжара». Дэнис ответил Махачеву, который обратился к Маску

«Для начала получи синий пояс, бомжара». Дэнис ответил Махачеву, который обратился к Маску
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Друг и спарринг-партнёр Конора Макгрегора Диллон Дэнис ответил на пост российского бойца Ислама Махачева, в котором он потребовал у Илона Маска синюю галочку в «Твиттере».

«Тебе нужно получить синий пояс, прежде чем ты получишь синюю галочку, бомжара», — написал Дэвис.

Напомним, синюю галочку в «Твиттере» получают те, кто купил официальную верификацию аккаунта в соцсети.

Многие пользователи «Твиттера» открыто критикуют Илона Маска за платную подписку Twitter Blue, которая теперь подтверждает верификацию. Некоторые недовольные реформой люди объединись в движение #BlockTheBlue. Они призывают пользователей соцсети блокировать аккаунты с синей галочкой. Глава Epic Games Тим Суини назвал представителей этого движения неудачниками и кретинами.

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