«Для начала получи синий пояс, бомжара». Дэнис ответил Махачеву, который обратился к Маску
Поделиться
Друг и спарринг-партнёр Конора Макгрегора Диллон Дэнис ответил на пост российского бойца Ислама Махачева, в котором он потребовал у Илона Маска синюю галочку в «Твиттере».
«Тебе нужно получить синий пояс, прежде чем ты получишь синюю галочку, бомжара», — написал Дэвис.
Напомним, синюю галочку в «Твиттере» получают те, кто купил официальную верификацию аккаунта в соцсети.
Многие пользователи «Твиттера» открыто критикуют Илона Маска за платную подписку Twitter Blue, которая теперь подтверждает верификацию. Некоторые недовольные реформой люди объединись в движение #BlockTheBlue. Они призывают пользователей соцсети блокировать аккаунты с синей галочкой. Глава Epic Games Тим Суини назвал представителей этого движения неудачниками и кретинами.
Материалы по теме
Комментарии
- 8 июня 2023
-
16:26
-
16:15
-
16:00
-
15:36
-
15:30
-
14:59
-
14:54
-
14:31
-
13:59
-
13:48
-
13:43
-
13:04
-
12:34
-
12:29
-
11:58
-
11:53
-
11:46
-
10:57
-
10:40
-
10:31
-
09:46
-
09:29
-
09:21
-
08:40
-
08:10
-
07:50
-
06:00
-
04:20
-
01:06
-
00:21
- 7 июня 2023
-
23:46
-
23:18
-
22:38
-
22:28
-
22:16
Партнерский контент