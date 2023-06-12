Бивол: почему Канело не хочет реванша? Спросите у него
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Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) и член рейтинга pound-for-pound Дмитрий Бивол не стал отвечать на вопрос, почему мексиканец Сауль Альварес не хочет повторного поединка с ним.
«Почему Канело не хочет драться? Спросите у него. Почему вы задаёте этот вопрос мне. Я не знаю», – сказал Бивол на канале Boxing News в YouTube.
Напомним, Бивол и Альварес встречались в мае прошлого года. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых россиянин выиграл единогласным решением судей – 115:113, защитив титул в полутяжёлой весовой категории. Для Дмитрия эта победа стала 20-й в карьере. Сауль потерпел второе поражение за карьеру при 57 победах.
Дмитрий Бивол показал, что такое лёгкая тренировка:
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