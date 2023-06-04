Жирный чек или наследие? Канело предложили огромные деньги за отказ от Бивола

Абсолютный чемпион мира по боксу во втором среднем весе Сауль Альварес пока не определился со своим будущим. 6 мая Канело провёл будничную защиту своих поясов, победив британца Джона Райдера по очкам с неприличным счётом 120-107 и 118-109 дважды. Теперь мексиканец и его команда раздумывают над будущим.

Приоритетным вариантом для самого Альвареса является реванш с Дмитрием Биволом, ведь Сауль хочет поквитаться за поражение годичной давности. Но есть и другой вариант: бой с мексиканцем мечтает получить небитый американец Дэвид Бенавидес. Команда временного чемпиона во втором среднем весе по версии WBC отправила Альваресу официальное предложение. Авторитетный обозреватель Крис Мэнникс заявил, что Сауль в случае боя получит гарантированный гонорар в $ 50 млн.

Сумма действительно внушительная. По информации СМИ, этот гонорар превышает сумму фиксированных выплат мексиканца в каждом из поединков знаменитой трилогии с Геннадием Головкиным. В своём последнем бою против Джона Райдера Канело получил примерно $ 45 млн в качестве обязательного гонорара. Получается, что команда Бенавидеса предлагает Канело один из самых жирных чеков в карьере. Но так ли важны сейчас деньги Альваресу?

Мексиканцу неинтересна ещё одна защита в своём коронном весе, где он является абсолютным чемпионом. Да, Бенавидес идёт с идеальным рекордом 27-0, имеет 23 победы нокаутом в своём активе, а также пояс временного чемпиона WBC. Но Альварес месяц назад деклассировал другого временного чемпиона Джона Райдера и доказал в очередной раз, что во втором среднем весе ему равных нет. Теперь же Сауль жаждет реванша с Дмитрием Биволом.

Кажется, и россиянин не против ещё раз разделить ринг с мексиканцем. Но только если в первом случае Альварес диктовал свои условия, будучи суперзвездой современного бокса, в том числе и финансовые, то сейчас последнее слово будет за Биволом. Дмитрий не хочет реванша в полутяжёлом весе, где на кону вновь будет стоять его чемпионский пояс. Бивол хочет посягнуть на величие мексиканца уже в его категории, спуститься во второй средний вес и боксировать за пояса Альвареса.

«Мы хотим сделать бой Бивол против Канело. Я читал про все эти слухи, будто мы не делали предложение Альваресу и всё такое. Мы всё ещё ведём переговоры с Биволом и DAZN, а скоро свяжемся с командой Канело. Этот поединок должен состояться в сентябре. Это по-прежнему бой, который мы хотим провести и который мне поручено организовать. Это может быть следующий бой Бивола, а если мы не достигнем соглашения, то он подерётся в августе», — сказал промоутер Дмитрия Бивола Эдди Хирн.

Рискнёт ли Канело провести бой с Биволом в своей категории, где на кону будет стоять не только репутация, но и титулы – большой вопрос. Команда мексиканца будет до последнего стараться выбить реванш в полутяжёлом весе. В случае поражения Альварес ничего не потеряет, пострадает только гордыня Сауля. Если же Бивол наотрез откажется принимать бой с Канело в своём весе, то дороги боксёров на время разойдутся. Россиянин останется без громких боёв с Бетербиевым или Альваресом, после чего проведёт в августе очередную защиту пояса, а Сауль отправится пополнять свой карман на $ 50 млн в бою с Бенавидесом.