Тим Цзю показал заключительную подготовку к бою с Окампо
Поделиться
Австралиец с русскими корнями, обладатель звания временного чемпиона мира в первом среднем весе Тим Цзю продемонстрировал, как проводит заключительный этап подготовки к поединку с представителем Мексики Карлосом Окампо. Бой состоится 18 июня в Бродбиче (Австралия).
Тим Цзю показал заключительную подготовку к бою с Окампо:
В последнем бою Цзю встречался с бывшим чемпионом мира американцем Тони Харрисоном (29-3-1, 21 KO) и победил его техническим нокаутом. Окампо в последнем бою одолел соотечественника Маурисио Гутьерреса Кастора.
В общей сложности на счету Тимофея 22 поединка, в каждом из которых он одерживал победу. В активе Окампо 37 боёв, в которых он одержал 35 побед (23 нокаутом) и потерпел два поражения.
Комментарии
- 14 июня 2023
-
12:35
-
12:16
-
11:28
-
11:14
-
10:51
-
10:12
-
09:21
-
00:54
-
00:37
- 13 июня 2023
-
23:58
-
23:30
-
23:14
-
22:35
-
22:21
-
21:22
-
21:13
-
20:30
-
20:11
-
19:32
-
18:34
-
18:10
-
17:44
-
17:20
-
16:55
-
16:31
-
15:57
-
15:50
-
15:37
-
14:43
-
14:05
-
13:44
-
13:06
-
12:49
-
12:13
-
11:39
Партнерский контент