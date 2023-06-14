Австралиец с русскими корнями, обладатель звания временного чемпиона мира в первом среднем весе Тим Цзю продемонстрировал, как проводит заключительный этап подготовки к поединку с представителем Мексики Карлосом Окампо. Бой состоится 18 июня в Бродбиче (Австралия).

Тим Цзю показал заключительную подготовку к бою с Окампо:

В последнем бою Цзю встречался с бывшим чемпионом мира американцем Тони Харрисоном (29-3-1, 21 KO) и победил его техническим нокаутом. Окампо в последнем бою одолел соотечественника Маурисио Гутьерреса Кастора.

В общей сложности на счету Тимофея 22 поединка, в каждом из которых он одерживал победу. В активе Окампо 37 боёв, в которых он одержал 35 побед (23 нокаутом) и потерпел два поражения.